Los grifos de Arequipa venden la gasolina por octonaje y lo agrupan en Regular y Premium. A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 18 de agosto en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 18 de agosto en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.49 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 13.80 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 13.99 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 14.69 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado; y a 13.79 soles en el grifo Pecsa de la calle El Filtro, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 18 de agosto en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.59 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 15.00 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.89 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.65 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado; y a 14.99 soles en el grifo Pecsa de la calle El Filtro, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 18 de agosto, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.40 soles en el grifo San Lorenzo de la calle Huánuco, en Mariano Melgar; a 15.50 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.99 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado; y a 14.29 soles en el grifo Pecsa de la calle El Filtro, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 18 de agosto en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 6.10 soles en el grifo J&P Asociados S.R.L. cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 5.99 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en el Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 18 de agosto?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 50.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado.