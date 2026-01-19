A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 19 de enero en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 19 de enero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.69 soles en el grifo Grupo Corso en San Martín de Socabaya; a 13.69 soles en la estación Primax en óvalo Bomberos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 14.49 soles en el grifo San José en La Pampilla, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 19 de enero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.99 soles en el grifo Grupo Corso en San Martín de Socabaya; a 15.55 soles en la estación Primax en óvalo Bomberos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 15.55 soles en el grifo San José en La Pampilla, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 16 de enero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.10 soles en el grifo Grupo Corso en San Martín de Socabaya; a 16.85 soles en la estación Primax en óvalo Bomberos, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 15.49 soles en el grifo San José en La Pampilla, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 19 de enero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.09 soles en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa; a 5.35 soles en el grifo San José en La Pampilla, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero..

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 19 de enero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz.

