El distrito de Pampamarca, en la provincia de La Unión, quedó totalmente incomunicado la mañana de este domingo 18 de enero, tras registrarse un nuevo derrumbe en la via de acceso, a la altura del sector Chipito, uno de los tramos más peligrosos de la zona.

El deslizamiento de grandes volúmenes de tierra y piedras dejó varados a todos los vehículos que transitaban por esta zona, impidiendo el paso hacia y desde Pampamarca, situación que afectó directamente a cientos de pobladores que dependen de esta vía para el transporte de alimentos, atención médica y actividades económicas.

El alcalde de este distrito, Edwin Huamani Supa, confirmó a Correo sobre esta situación que se extendió durante casi todo el día. No obstante, con cargador frontal se pudo liberar la vía.

“Se ha limpiado con esta maquinaria del municipio. Todo el día prácticamente incomunicado por las intensas lluvias”, sostuvo la autoridad edil.

Cabe mencionar que el sector de Chipito es considerado altamente crítico debido a una falla geológica permanente, que cada año provoca derrumbes, especialmente durante la temporada de lluvias.

Como solución, el Gobierno Regional de Arequipa ejecutaba la construcción del túnel de Pampamarca, obra que permitiría evitar este tramo inestable. Sin embargo, el proyecto se encuentra paralizado desde el año 2021.

A pesar de los reiterados reclamos y llamados de la autoridad local, hasta el momento no existe ninguna solución concreta.