Un total de 491 distritos de 15 regiones del país se encuentran en riesgo muy alto ante la previsión de lluvias intensas. El Instituto Nacional de Defensa (INDECI) alertó que los sectores podrían verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa, de acuerdo al escenario elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Entre los departamentos con mayor número de jurisdicciones en riesgo muy alto se encuentran Cajamarca (78), Áncash (58) y Ayacucho (38). También figuran La Libertad (33), Arequipa (21), Amazonas (19), Huancavelica (16), Lima (11), Piura (10), Apurímac (6), Cusco (4), Huánuco (3), Lambayeque (3), Pasco (2) y Puno (1), sumando un total de 303.

En tanto, 188 jurisdicciones de estas mismas regiones, además de Ica y Junín, y a excepción de Lambayeque, se encuentran en riesgo alto.

Frente a esta situación, INDECI exhortó a las autoridades a revisar que las rutas de evacuación estés despejadas y debidamente señaladas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías.

Cabe mencionar que las precipitaciones intensas forman parte de la actual temporada de lluvias que ha generado alertas y medidas de emergencia en varias partes del país, incluso con decretos de estado de emergencia en diversos distritos para habilitar acciones de prevención y rehabilitación durante los próximos meses.