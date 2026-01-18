Un violento choque frontal entre dos camionetas dejó dos personas heridas y daños materiales la mañana de este domingo. El accidente ocurrió en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Chira, a pocos kilómetros del centro poblado menor de Pucchun, en el distrito de San José, provincia de Camaná.

El impacto sucedió entre una camioneta 4x4 y una combi que prestaría el servicio de pasajeros a La Planchada, dejando el saldo de dos heridos; uno de ellos quedó tendido a un costado de la vía asfáltica de la Panamericana.

Además, ambas unidades quedaron completamente destrozadas, lo que ocasionó la restricción del tránsito interprovincial por cerca de dos horas, hasta la llegada de la Policía, que controló el paso vehicular.

Hasta el lugar del accidente se trasladaron los integrantes de la Compañía de Bomberos N.° 35 de Camaná, quienes rescataron a dos ocupantes que se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos de los vehículos.

Los heridos fueron evacuados al hospital de apoyo de Camana, donde quedaron internados en la sala de observación. Según testigos, uno de los heridos presentaría heridas de gravedad.

Al lugar también acudieron efectivos de la Policía de Carreteras y de la comisaría del CPM de Pucchun, quienes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Cabe señalar que en la zona de la quebrada El Toro, en el sector de Chira, desde Ocoña hasta Chala se viene registrando persistente llovizna y neblina durante la madrugada y la noche, condiciones que podrían haber contribuido al accidente. Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con extrema precaución.