Más de S/ 2 millones 300 mil en mercadería y un vehículo de carga fueron incautados por el área de Policía Fiscal durante un operativo contra el contrabando realizado en la carretera Arequipa–Puno, a la altura del ingreso a la fábrica de Cementos Yura.

La intervención permitió la detención de Carlos Guido Carita Ccota (45), conocido como “Chino”, quien conducía el camión de placa B0I-943 transportando productos de procedencia extranjera sin documentación que acredite su ingreso legal al país. Según información preliminar, sería el cabecilla de la presunta banda “Los Magníficos del Contrabando”.

La mercadería incautada consiste en productos de belleza y aseo personal provenientes de Bolivia y Brasil, cuyo valor asciende a S/ 1 millón 864 mil 980, mientras que el vehículo fue valorado en S/ 450 mil, alcanzando un monto total de S/ 2 millones 314 mil 980.

Las diligencias se realizaron con la participación de un oficial de Aduanas, el abogado defensor del detenido y el fiscal de turno, disponiéndose que toda la mercadería y el vehículo sean internados en los almacenes de Aduanas, mientras continúan las investigaciones por el presunto delito aduanero de contrabando.