Berny Alfonso Santibañez Carvajalga (37) fue detenido por presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, tras ser intervenido en el interior del Terminal Terrestre de Arequipa, ubicado en el distrito de Jacobo Hunter, cuando trasladaba más de seis kilos de estupefacientes.

La intervención se registró la tarde del 17 de enero, alrededor de las 18:10 horas, durante un operativo de control de identidad y perfilamiento de pasajeros ejecutado por personal de la Divincri Arequipa – Área Antidrogas. El varón llamó la atención de los agentes al mostrar una actitud sospechosa y evidentes signos de nerviosismo ante la presencia policial.

Durante la identificación, Santibañez Carvajalga portaba una mochila y una caja de cartón sellada con cinta adhesiva. Al ser consultado sobre el contenido, los agentes detectaron un olor característico a cannabis, por lo que procedieron a la apertura del paquete en presencia del representante del Ministerio Público y la defensa pública. En el interior se hallaron seis paquetes amorfos con sustancia vegetal seca, prensada y con características similares a la marihuana.

En el registro personal se le incautó un teléfono celular y dinero en efectivo. Posteriormente, se realizó un registro domiciliario en el Cercado de Arequipa, donde se encontraron más sustancias ilícitas e instrumentos utilizados presuntamente para el acondicionamiento de droga.

En total, la Policía informó la incautación de 6.020 kilogramos de cannabis sativa y 140 gramos de clorhidrato de cocaína. El detenido quedó a disposición de las autoridades para las diligencias e investigaciones correspondientes.