Un accidente laboral se registró el 17 de enero en las instalaciones de la empresa minera Agromin La Bonita S.A.C., ubicada en el distrito de Acarí, provincia de Caravelí, región Arequipa, donde un joven trabajador perdió la vida.

La víctima fue identificada como Brayan Franklyng Malpartida Paucarcaja (20), quien fue hallado en estado crítico al interior de la mina durante la mañana del sábado. Según la información proporcionada, el personal médico ocupacional de la empresa acudió al lugar para brindarle atención de emergencia, aplicando maniobras de reanimación.

Posteriormente, el joven fue trasladado en una ambulancia de la empresa hacia el Centro de Salud de Acarí. Durante el trayecto y a su llegada, continuó con los intentos de reanimación; sin embargo, se confirmó su fallecimiento dentro del vehículo de emergencia.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público, haciéndose presente la fiscal de turno, quien dispuso el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Camaná para la necropsia de ley, a fin de determinar las causas exactas del deceso.

Las autoridades competentes han iniciado las diligencias preliminares de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este trágico suceso.

Nuestras condolencias a los familiares y seres queridos del joven fallecido.