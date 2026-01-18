Una menor de 12 años perdió la vida tras el despiste y posterior volcadura de un bus interprovincial en el sector de Imata, distrito de San Antonio de Chuca (Caylloma); el hecho dejó también a 28 personas heridas que fueron derivadas a diversos establecimientos de salud de la ciudad de Arequipa.

Al promediar las 00:30 horas del sábado, el bus de la empresa Turismo Mendivil, de placa D4P-966 y conducido por Roly Rojas Vizarreta (34) se despistó en el kilómetro 4+200 de la Vía Penetración Tintaya – Arequipa, que une la provincia de Caylloma con Espinar.

La unidad interprovincial partió de Arequipa la noche del viernes y tenía como destino la ciudad de Cusco.

Este despiste provocó que la unidad terminara recostada sobre su lado izquierdo, aplastando a una menor de 12 años que viajaba acompañada de su familia; la adolescente perdió la vida en el lugar, mientras que su familia fue derivada a la Clínica San Pablo.

A este establecimiento de salud también se trasladó a 25 personas; en tanto, otras 3 fueron conducidas al hospital Honorio Delgado Espinoza. En horas de la tarde, gran parte de los heridos permanecían internados en el establecimiento de salud. Por su parte, el cuerpo de la víctima fue conducido a la morgue de Arequipa para las diligencias respectivas.

En la clínica del distrito de Cerro Colorado, los familiares de los heridos exigieron a los responsables de la empresa asumir los gastos de hospitalización, así como la recuperación de los lesionados.

El conductor de la unidad quedó en calidad de intervenido y será investigado por el presunto delito de homicidio culposo; tanto él como la unidad siniestrada fueron conducidos hacia la comisaría de Imata.

Las causas del accidente son aún materia de investigación, a cargo de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT); aunque en un primer momento se señaló que el factor climatológico tuvo algo que ver, familiares de los heridos argumentaron que los heridos les indicaron que al momento del hecho no llovía.

EXTRANJEROS

En el bus viajaba una familia integrada por 3 personas de nacionalidad colombiana, Maribel Cujiño Díaz (61), Jesús Antonio Cortés Conde (65) y su hija, Paula Camila Cortés Cujiño (28), quienes fueron conducidos al hospital Honorio Delgado Espinoza por particulares.

En un primer momento llegaron a la Clínica San Pablo, pero el establecimiento estaba saturado por los otros 25 heridos. Los dos adultos mayores sufrieron heridas leves; no obstante, su hija sufrió lesiones de consideración en la columna (desvío). Paula Cortés vive en Cusco y llegó a Arequipa para encontrarse con sus padres que venían a visitarla.

PEDIDO DE FAMILIARES A EMPRESA

Jacinta Ccama, madre de una de las heridas, indicó que en conversación con su hija de 23 años, esta le indicó que al momento del accidente no estaba nevando ni lloviendo en la vía, además de señalar que en la cabina de conducción había dos personas más aparte del chofer. De otro lado, solicitó que se les devuelvan las pertenencias que quedaron en el bus.