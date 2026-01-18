Ante la presencia de menores de edad al volante de unidades de transporte informal, llamados “Loncheritas”, la representante de la Defensoría del Pueblo, Andrea Sarayasi, exigió que la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Fiscalía de Prevención del Delito intervengan e impongan sanciones penales.

Sarayasi indicó que se estaría cayendo en una “instrumentalización” de adolescentes que, sin licencia de conducir ni experiencia, operan vehículos de transporte público. Señaló que esto no puede ser permitido bajo ninguna justificación empresarial.

“¿Dónde está la familia detrás del menor? Estamos generándoles un pseudotrabajo cuando ni siquiera pueden conducir legalmente”, cuestionó. La denuncia surge a raíz de que, tras un operativo, se halló a adolescentes conduciendo “loncheritas” en el Cono Norte en noviembre del 2025.

La Defensoría advirtió que, más allá de la informalidad, el problema radica en el peligro que corren los pasajeros, pues estas unidades carecen de SOAT. Al no tener seguros contra accidentes, las familias no podrían acceder a una indemnización tras un accidente de tránsito.

Asimismo, Sarayasi advirtió que en algunos paraderos y rutas informales se reportaron el cobro de cupos. Indicó que entre los mismos informales se piden ciertas cantidades de dinero para ocupar las rutas requeridas. Esta situación, según indicó, se halló en el distrito de Paucarpata.