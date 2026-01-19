“Toda mi casa se está inundando. Auxilio, por favor”. Ese fue el clamado de ayuda de la señora Elena Zambrano, cuando eran la 1:13 de la tarde de ayer y una intensa lluvia cayó con inusual fuerza sobre el distrito de Characato. Al principio creyó que se trataba de algo pasajero, pero en cuestión de minutos el sonido del agua y la corriente que se formaba en la calle le advirtieron que la situación era grave.

La vivienda, ubicada en la zona Dos, calle Mosocupio, manzana Q, lote 32, en el sector Juventud Characato, quedó completamente inundada. La calle se transformó en un verdadero río, imposible de cruzar, y el agua ingresó sin resistencia a su casa de calaminas y bloquetas. Con apoyo de los vecinos intentó abrir un hueco para desfogar, pero el esfuerzo fue en vano: el barro cubrió todo, desde la pequeña cocina hasta el único dormitorio.

Elena vive allí junto a su hijo de 15 años. Ese día se encontraba sola cuando el agua alcanzó casi media pared y arrasó con sus pertenencias. “No pude sacar nada, me escapé como estaba”, cuenta. Hoy, su vivienda es inhabitable y su pedido sigue siendo el mismo: ayuda para no quedar en el abandono tras una tarde en la que la lluvia lo perdió todo.

Desde la municipalidad de Characato informaron que este hecho ocurrió porque la vivienda se encuentra ubicada en una quebrada y que, producto de las lluvias, se activó y terminó por inundar toda la vivienda, con el uso de motobombas se logró retirar el agua.

OTROS DAÑOS

Por su parte, el regidor del distrito de Characato, Jorge Vilca, informó que se tiene un gran número de damnificados en Juventud Characato. Indicó que ya se realizó la verificación y que se ejecutarán trabajos con maquinaria pesada para habilitar drenes, además de llevar sacos terreros como a Villa Zegarra, donde se reportó varias viviendas afectadas, por lo que se tuvo que trabajar en ayudar a las familias afectadas.

Mientras tanto, en el sector de San Pedro de Characato, los vecinos indicaron que la lluvia descubrió las tuberías de agua y desagüe, algunas de ellas fueron rotas por el arrastre de piedras, por lo que pidieron la intervención de Sedapar.

Mientras tanto, el alcalde distrital Serafín Pinto, realizó un recorrido por las diferentes zonas afectadas, dando a conocer que son varias las familias afectadas.

“Estamos dejando una motobomba y una cisterna para sacar de dos casas agua porque están muy elevadas”, detalló el alcalde.

SABANDÍA

Mientras tanto, en el sector de Sabandía también se presentaron daños en viviendas y vías, en videos difundidos en redes sociales se ve cómo las calles se convirtieron en ríos de piedras y lodos, las familias colocaban sacos terreros para evitar que el agua ingrese a sus viviendas.

Hasta el cierre de esta edición, la municipalidad de Sabandía no dio reporte de viviendas afectadas.

ATRAPADOS

Mientras tanto, en el sector de Socabaya dos vehículos fueron arrastrados por el río Socabaya, al interior de estos carros había cinco personas. El rescate se realizó en el sector de Las Peñas, donde con ayuda de maquinaría pesada lograron evitar que los vehículos fueran arrastrados y se eviten desenlaces fatales.