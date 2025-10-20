A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 20 de octubre en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 20 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se mantiene a 13.69 soles en el grifo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 13.71 soles en el grifo Salaverry en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya y a 13.59 soles en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 20 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.99 soles en el grifo Corzo en San Martín, en el distrito de Socabaya; a 15 soles en el grifo Salaverry en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya y a 14.75 soles en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 20 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.29 soles en el grifo Corzo en San Martín, en el distrito de Socabaya; a 14.70 soles en el grifo Salaverry en la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya y a 14.39 soles en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 20 de octubre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.95 soles en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry y a 5.75 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 20 de octubre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.

