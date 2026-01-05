A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 5 de enero en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 5 de enero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.69 soles en la estación Primax, en el óvalo de los Bomberos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero; a 13.10 soles en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero; a 14.49 soles en el grifo San José en La Pampilla.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 6 de enero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 15.59 soles en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.55 soles en el grifo San José en La Pampilla; a 14.40 en la estación J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 6 de enero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.80 en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.59 soles en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero, a 15.49 soles en el grifo San José en La Pampilla.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 6 de enero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.61 soles en la estación Primax, a la altura de Llamagas en Cerro Colorado; a 5.60 soles en el grifo J&P a la altura del cementerio La Apacheta en José Luis Bustamante y Rivero; a 5.63 soles en el grifo San José en La Pampilla.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 6 de enero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.

