La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Jauja logró una sentencia de diez años de pena privativa de la libertad efectiva contra Alexis Avila H. (31), hallado responsable del delito de violación sexual en grado de tentativa en agravio de una joven de 27 años.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 27 de enero de 2024 en una vivienda ubicada en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja. Según la denuncia, el sentenciado ingresó al inmueble y habría agredido físicamente a la víctima, además de amenazarla mientras intentaba atacarla sexualmente. La agraviada logró escapar del lugar y posteriormente denunció el hecho ante la Policía.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, luego de que el Ministerio Público sustentara diversos medios probatorios que acreditaron la responsabilidad del acusado, quien se desempeñaba como obrero de construcción civil.