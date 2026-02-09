¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 9 de febrero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.69 soles en el grifo Estación Corzo en el distrito de Socabaya; a 13.29 soles en la estación Primax, en el óvalo de Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero; a 14.35 soles en el grifo San José en la Pampilla, Cercado de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 9 de febrero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.99 soles en el grifo Estación Corzo en el distrito de Socabaya; a 14.99 soles en la estación Primax, en el óvalo de Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.39 soles en el grifo San José en la Pampilla, Cercado de Arequipa.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 9 de febrero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.10 soles en el grifo Estación Corzo en el distrito de Socabaya; a 15.99 soles en la estación Primax, en el óvalo de Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero; a 15.35 soles en el grifo San José en la Pampilla, Cercado de Arequipa.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 9 de febrero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.39 soles en el grifo San José en la Pampilla, Cercado de Arequipa, a 5.10 soles en la Av. La Paz con Manuel Muñoz Nájar en el Cercado de Arequipa.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 9 de febrero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas.

