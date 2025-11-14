A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 14 de noviembre en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 14 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 14.65 soles en el grifo Petroperú ubicado en la calle Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa; a 13.21 soles en el grifo Corzo en la zona de San Martín del distrito de Socabaya; a 13.49 soles en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 14 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.65 soles en el grifo Petroperú ubicado en la calle Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa; a 14.29 soles en el grifo Corzo en la zona de San Martín, en el distrito de Socabaya; a 14.78 soles en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 14.55 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 14 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.45 soles en el grifo Petroperú ubicado en la calle Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa; a 13.99 soles en el grifo Corzo en la zona de San Martín, en el distrito de Socabaya; a 14.49 soles en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 14 de noviembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.43 soles en el grifo Petroperú ubicado en la calle Jorge Chávez, en el Cercado de Arequipa y a 5.75 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 31 de octubre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.