A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 31 de octubre en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 31 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.29 soles en el grifo Pecsa de la calle El Filtro en el Cercado de Arequipa; en el grifo Corzo en la zona de San Martín del distrito de Socabaya, a 13.69 soles; en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 13.49 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 31 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a en el grifo Pecsa de la calle El Filtro en el Cercado de Arequipa se vende a 14.19 soles; en el grifo Corzo en San Martín, en el distrito de Socabaya a 14.99 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 14.55 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 27 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 14.29 soles en el grifo Pecsa de la calle El Filtro en el Cercado de Arequipa; en el grifo Corzo en San Martín, en el distrito de Socabaya a 14.29 soles; en el estacionamiento Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 14.29 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 31 de octubre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.95 soles en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry y a 5.75 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 31 de octubre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas, de la avenida La Paz y a 48.50 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.

VIDEO RECOMENDADO