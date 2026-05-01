Aquí detallamos los precios para hoy viernes 1 de mayo en algunos grifos de Arequipa. Los pecios de la gasolina y petróleo aún son altos

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 1 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Copar de la Av. Kennedy en Paucarpata se vende a 19.79 soles, en el grifo Petroperu en la misma avenida Kennedy se vende a 18.95 soles; en el grifo Coesti en el km.11 de la Vía Arequipa.Yura en Cerro Colorado a 18.79 soles, en el grifo San Ignacio en la Panamericana Sur km. 975 en La Joya a 18.99 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 1 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo en el grifo Copar de la Av. Kennedy en Paucarpata se vende a 20.79 soles; en el grifo Petroperu, en la misma avenida Kennedy se vende a 20.30 soles; en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec a 19.59 soles; en el grido San Miguel en Socabaya a 19.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 1 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Copar de la Av. Kennedy en Paucarpata se vende a 22.49 soles; en el grifo Petroperu, en la misma avenida Kennedy se vende a 22.19 soles

¿Cuál es el precio del GLP hoy 1 de mayo en Arequipa?

El GLP en el grifo Petroperu en la avenida Kennedy en Paucarpata se vende a 6.99 soles; en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga a 7.00 soles; en el grifo Tucano en la Av. Prolongación Unión en 4 de Octubre de Socabaya a 20.79 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 1 de mayo?

El balón de gas de 10 kilos de Z Gas en Upis Rafael Belaunde Diez Canseco, en el distrito de Cayma se vende a 46.99 soles; en la Av. Jesús, urbanización 15 de Enero en Paucarpata se vende a 47 soles; en el Grupo Casied, ubicado en UPIS Cristo Rey de la Zona 1 en el distrito La Joya se vende a 48 soles.