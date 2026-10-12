Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 12 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 12 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en la estación de servicio Exact Perú en la carretera Arequipa-Yura en el distrito de Yura se vende a 21.20 soles el galón, en el grifo Petronex Perú en la Panamericana Sur km 956 en el distrito La Joya a 21.49 soles, en el grifo Escen en la Av. Porongoche en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 21.69 soles, en el grifo Peca en la Av. Salaverry en Socabaya a 22.48 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 12 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 22.35 soles, en el establecimiento Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 22.35 soles, en el grupo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 22.5 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 23.29 soles, en estaciones Petrol Fast en la calle N°1 en el distrito de Chiguata a 22.75 soles

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 12 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 24.05 soles, en el grifo Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 24.50 soles, en Servicentros Miguel Grau en la Av. Miguel Grau en Paucarpata a 24.39 soles, en la estación de Servicios Santo Tomas en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 24.79 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 25.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 12 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles el galón, en Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura se vende a 6.79, en la estación Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en el distrito de Miraflores a 6.89, en el grifo Autrisa en la calle Junín en el cercado de Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial en Paucarpata a 6.89 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 7.19 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 12 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el establecimiento Grupo Fany en Cayma a 47.99 soles, la marca Pecsagas en el establecimiento de Carlos Guevara en la calle Mayta Capac Zona A en el distrito de Hunter a 48 soles, la marca Masgas en el establecimiento Wayki Gas Express en Zona 2 de la Asoc. Characato en el distrito de Characato a 48 soles, la marca Costa Gas en el establecimiento comercializadora Fergas en la Av. Arequipa en Paucarpata a 48 soles.