Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 16 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 16 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en la estación de servicio Exact Perú en la carretera Arequipa-Yura en el distrito de Yura se vende a 21.15 soles el galón, en el grupo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 21.15 soles en el servicentro Transportes en la carretera a Yura Km 9 en Cerro Colorado a 21.15 soles, en la estación Santo Tomas en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 21.49 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 22.19 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 22.19 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 16 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Xact Perú en la Av. Perú en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 22 soles, en servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en el km 9 en Cerro Colorado a 22.45 soles, en el grifo J.H.P. en la Av Jhon Kennedy a 22.50 soles, en el grifo Escen en la Av. Porongoche en José Luis Bustamante y Rivero a 22.69 soles, en la estación San Lorenzo en la calle Huánuco en Mariano Melgar a 22.85 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry rn Socabaya a 23.19 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 23.19 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 16 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 24.20 soles, en el grupo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 24.20 soles, en la Estación de Servicio Exact en la carretera Arequipa-Yura Km 15.5 en Yura a 24.20 soles, en la Gasolinera Villa Hermosa en El Cural Lateral 6 en Uchumayo a 24.47 soles, en el grifo J.H.P en la Av. Kennedy en Paucarpata a 24.69 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 25.90 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 25.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 16 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en el establecimiento Zeta Gas Andino en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 6.88 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles el galón, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 6.89 soles el galón, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Milagritos en Socabaya a 7.49 soles, en el grifo Escen en la Av. Arequipa en Alto Selva Alegre a 6.99 soles, en el grifo Ceblaz en la Av. Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 7.14 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 16 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el establecimiento Grupo Fanny en Cayma a 47.99 soles, la marca J&J Gas en el local de la Av. Horacio Zeballos en el distrito de Socabaya a 48 soles, la marca Progas en la Asoc. Artesanal El Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles, la marca Costa Gas en Av. Los Incas con Ciudad Blanca en Paucarpata a 49 soles.