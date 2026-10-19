Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 19 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 19 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grupo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 21.15 soles el galón, en el grifo Xact Perú en la Av. Perú en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 21.15 soles, en la estación de servicios Santo Tomas de Lima en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 21.49 soles, en el grifo JHP en la Av. Jhon Kennedy en Paucarpata a 21.49 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 22.83 soles, en el grifo Corzo en el distrito de Socabaya a 22.39 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 19 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 22 soles el galón, en la estación Petronila en la Av. Lambramani en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero a 22.69 soles, en el grifo Xact Perú en la Av. Perú en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 22 soles, en la estación San Lorenzo en la calle Huánuco en Mariano Melgar a 22.85 soles, en Servicentro Rigo en la Av. Teniente Palacios en Miraflores a 22.85 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 23.65 soles, en el grifo Corzo en el distrito de Socabaya a 23.39 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 19 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo en la Estación de Servicio Exact en la carretera Arequipa-Yura Km 15.5 en Yura a 24.20 soles, en la estación DBM & M en la carretera Panamericana Sur en el distrito de La Joya a 24.47 soles, en la Gasolinera Villa Hermosa en El Cural Lateral 6 en Uchumayo a 24.47 soles, en servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 24.59 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 25.80 soles, en el grifo Corzo en el distrito de Socabaya a 25.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 19 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en el establecimiento Multiservicios Ave Fenix en la Variante de Uchumayo en Cerro Colorado a 6.99 soles, en inversiones JDSF Variante de Uchumayo en el distrito de Sachaca a 6.99 soles, en Servicentro LH en Pueblo Tradicional de Mariano Melgar a 7.09 soles, en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry en Socabaya a 25.80 soles, en la Estación de Servicios San José Espinar Cusco en la calle Pizarro en Paucarpata a 7.29 soles, en el grifo Las Torres en Alto Selva Alegre a 7.29 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrial en Paucarpata a 7.29 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 19 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Pecsagas en el local de la calle Mayta Capac en el distrito de Hunter a 48 soles, la marca Z gas en el local de UPIS Rafael Belaúnde en Cayma a 47.99 soles, la marca Progas en la Asociación Artesanal Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles, la marca Costa Gas en la Av. Los Incas en Paucarpata a 49 soles, la marca Masgas en la Zona 2 de la Asoc. Nuevo Characato en Characato a 50 soles.