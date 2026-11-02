Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 2 de noviembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 2 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 20.35 soles el galón, Grifo JHP en la Av. Jhon Kennedy a 21.15 soles, en el grifo Pietra en el pueblo Joven 3 de Octubre Forte en José Luis Bustamante y Rivero a 21.47 soles, en la estación de combustible Smart en la Av. Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 21.35 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 21.18 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 2 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Petrolcenter en Cerro Colorado a 21.70 soles, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 21.70 soles, en el grifo Gresval en la Av. Prolongación Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 22.67 soles, en el grifo Sur Arequipa, en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 22.65 soles, en el grifo Las Torres en la Asoc. Complejo Artesanal en Alto Selva Alegre a 22.57 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 2 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 24.55 soles, en la estación de servicio Exact Perú en la carretera Arequipa Yura en el distrito de Yura a 24.60 soles, en Servitranser en la Av. Caracas a 24.85 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 24.87 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 24.89 soles, en la estación SanTo Tomás de Lima en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 24.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 2 de noviembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 8 soles el galón, en servicentro LH en Mariano Melgar a 8.29 soles, en el grifo Paisajista en Socabaya a 8.29 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de la ciudad a 8.34 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 8.35 soles, en el grifo Don Felipe en la Prolongación de la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 8.35 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 2 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Pecsagas en el local de venta de la calle Mayta Capac en Hunter se vende a 48 soles, la marca Progas en la Asoc. Artesanal El Misti en Alto Selva Alegre en 51.99 soles, en la marca Z Gas en la Av. Jesús en Paucarpata a 52 soles, en la marca Primax Gas en la calle Rosaspata en Mariano Melgar a 53 soles, en la marca Costa Gas en el local de Dean Valdivia en el distrito de Cayma a 54 soles.