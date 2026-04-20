Aquí detallamos los precios para hoy lunes 20 de abrl en algunos grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 20 de abril en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 21.59 soles; en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya a 21.39 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 21.98 soles; en el grifo San Lorenzo en Mariano Melgar se vende a 20.78 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 20 de abril en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya se vende a 22.99 soles; en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya a 22.59 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 22.97 soles; en el grifo San Lorenzo en Mariano Melgar se vende a 21.85 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 20 de abril, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo San Lorenzo en Mariano Melgar se vende a 25.85 soles; en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en el distrito de Socabaya a 25.59 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 25.40 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 20 de abril en Arequipa?

El GLP en el grifo Pecsa de la Av. Salaverry en Socabaya se vende a 7.99 soles; en el grifo Milagritos en la Av. Salaverry a 7.57 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 20 de abril?

El balón de gas de 10 kilos en el establecimiento de Pecsagas en Pampas del Cuzco en Hunter se vende a 43 soles. En el establecimiento Lubragdas S.A.C. que expende la marca Lima Gas en Horacio Zeballos en el sector A en Socabaya se vende a 46 soles.

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