Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 23 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 23 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 21 soles el galón, en el grifo Coesti S.A. Es Characato en la Variante de Uchumayo en el distrito de Tiabaya a 21.15 soles en el distrito de Tiabaya, en Servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 21.19 soles, en la carretera Yura en la zona Industrial Las Canteras en el distrito de Yura a 21.29 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 22.49 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 23 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento a 22 soles, en el grifo Estación de Servicios Mi Grifo en la carretera Panamericana Sur KM 980.7 en sector San José en La Joya a 22.69 soles, en servicentros Miguel Grau en Paucarpata a 22.69 soles, en estación San Lorenzo en la calle Huánuco en Mariano Melgar a 22.85 soles, en el grifo Jamsi en la Av. Arequipa en Alto Selva Alegre 22.89 soles, en estación de servicios Vcop en la Av. Parra en el Cercado de Arequipa a 22.89 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 23 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 24.22 soles, en el grifo Petronex Perú en la Panamericana Sur Km 956 en La Joya a 24.49 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús del distrito de Paucarpata a 24.57 soles, en el grifo Francisco Carbajal en la Variante de Uchumayo en Yanahaura a 24.89 soles, en Chaskigas en la Av. Jesús 400 en el cercado de Arequipa a 24.90 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 25.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 23 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 7 soles el galón, en servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura Km. 9 en esquina con la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 7.20 soles, en la Av. Independencia en el Cercado de Arequipa a 7.25 soles, en el grifo Tarapacá en Miraflores a 7.25 soles, en Servicentro L.H. en pueblo tradicional Mariano Melgar a 7.29 soles, en Inversiones JDSF en Sachaca a 7.29 soles, en el grifo Pecsa en la Av. Salaverry en Socabaya a 7.89 soles,

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 23 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en la Coop. Urlich Neisser en el distrito de Paucarpata a 46 soles, la marca Pecsagas en el local de la calle Mayta Capac en el distrito de Hunter a 48 soles, la marca Progas en la Mz D, Lt-5 en la Asociación Artesanal El Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles, la marca Masgas en la calle El Carmen en el distrito de Miraflores a 50 soles.