A diferencia de la semana pasada, los grifos de Arequipa ya se encuentran abastecidos de GLP, gasolina y petróleo, pero los precios se mantienen elevados.

Aquí detallamos los precios de GLP, la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 27 de marzo en algunos grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 27 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo de Petroperú en la Pampilla, en el Cercado de Arequipa se vende a 21.95 soles; en el grifo Primax del óvalo de los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 21.39 soles; en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga se expende a 21.20 soles; en el grifo Primax de la calle Progreso en Miraflores se vende a 21.89 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 27 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo de Petroperú en la Pampilla, en el Cercado de Arequipa se vende a 22.85 soles; en el grifo Primax del óvalo de los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 22.9 soles; en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga se expende a 22.90 soles; en el grifo Primax de la calle Progreso en Miraflores se vende a 22.99 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 16 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo de Petroperú en la Pampilla, en el Cercado de Arequipa se vende a 23.95 soles; en el grifo Primax del óvalo de los Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 23.29 soles; en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga se expende a 24.40 soles; en el grifo Primax de la calle Progreso en Miraflores se vende a 25.19 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 27 de marzo en Arequipa?

El GLP en el grifo de Petroperú en la Pampilla, en el Cercado de Arequipa se vende a 8.85 soles; en el grifo J&P en la Av. Vidaurrázaga se expende a 8.70 soles; en el grifo Primax de la calle Progreso en Miraflores se vende a 8.79 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 27 de marzo?

En la Planta de Llamagas en Cerro Colorado el gas de 10 kilos se vende a 47.50 soles, de 15 kilos se vende a 89.50 soles, el balón de 45 kilos a 204 soles; en la Planta de gas de la Av. Sin embargo, el traslado a domicilio cuesta hasta 60 soles.