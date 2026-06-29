Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 29 de junio en algunos grifos de Arequipa, según la plataforma de Facilito de Osinergmin. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 29 de junio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Primax del óvalo de Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 17.99 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 17.79 soles, en el grifo Gamarra en Cerro Colorado se vende a 16.75 soles el galón.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 29 de junio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Primax del óvalo de Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 19.19 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 18.65 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en el Km. 9 en el distrito de Cerro Colorado a 17.80 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 29 de junio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Primax del óvalo de Bomberos en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 19.69 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 19.60 soles, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se expende a 18.70 soles, en el grifo DBM &M en la carretera Panamericana Sur km 963 en el distrito La Joya a 18.87 soles,

¿Cuál es el precio del GLP hoy 29 de junio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado se vende a 6.90 soles el galón, en el grifo Zeta Gas Andino en la Av. Tahuaycani en Sachaca a 6.98 soles, en el grifo Don Felipe en la Prolongación de la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 7.19 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 29 de junio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas, en el Servicentro A.Q.P. en la Av. Gutemberg en Alto Selva Alegre se vende a 50 soles; la marca Costa Gas en la Estación de Servicios Santa Rosa en la vía de Evitamiento km. 06 del distrito de Cerro Colorado 50.90 soles.