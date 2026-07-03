Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 3 de julio en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa,

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 3 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Pecsa en el distrito de Socabaya se vende a 17.69 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 17.79 soles, en el grifo Jotas y GES en la Av. Alcides Carrión en Arequipa a 17.78 soles, en Distribuciones Arequipa en la Av. Independencia a 17.78 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 3 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Pecsa en el distrito de Socabaya se vende a 18.89 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 18.65 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 17.98 soles, en el servicentro Ptromil en la Av Tahuaycani en Sachaca a 17.99 soles, en Multiservicios Aragon en Yura a 17.99 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 3 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Pecsa en el distrito de Socabaya se vende a 19.69 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 19.60 soles, en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en Cerro Colorado a 18.20 soles, en Inversiones KMH en la antigua carretera a Cerro Verde en Uchumayo a 18.20 soles, en Cervicentro Los Premios en Av. Arequipa en Tiabaya a 18.39 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 3 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Pecsa en el distrito de Socabaya se vende a 7.59 soles el galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 6.90 soles, en grifo Petrol Center en Semirural Pachacutec en Cerro Colorado a 6.90 soles, en Grupo Gran poder Primax en la Av. Dolores en José Luis Bustamante y Rivero a 7.19 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 7.28 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 3 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas, en la calle Madre de Dios en Alto Selva Alegre se vende a 48.99 soles, la marca Primax Gas en el establecimiento Coesti en la carretera Arequipa Yura en el distrito de Cerro Colorado se vende a 50 soles, la marca Z Gas en la Av. Arequipa en el distrito de Paucarpata a 50.50 soles.