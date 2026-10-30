Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy lunes 30 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 30 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento se vende a 20.35 soles el galón, en el servicentro transportes y servicios Espinar en la carretera Yura, Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 20.50 soles, en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en el distrito de Cerro Colorado se vende a 20.35 soles el galón, Grifo JHP en la Av. Jhon Kennedy a 21.15 soles, grifo Escen en la Av. Porongoche en José Luis Bustamante y Rivero a 21.49 soles, en la estación de servicios San José Espinar Cusco en la Av. Progreso en Miraflores a 21.59 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 30 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el servicentro y Multiservicios Grifo Zamácola en Cerro Colorado se vende a 21.10 soles, en el grupo FR Perú en la Av.Perú en Cerro Colorado a 22.49 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 22.60 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 22.65 soles, grifo Gresval en la Av. Prolongación Mariscal Castilla en Mariano Melgar a 22.67 soles, en estacions Petrol Fast en la calle N°1 en Asoc. Granjeros Santo Domingo en Chiguata a 22.75 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 30 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación Km 9 en la vía a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 24.22 soles, en el grifo Petrolex en la vía de Evitamiento en la urb. Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 24.65 soles, en Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 24.85 soles, en el grifo San Francisco en Paucarpata a 24.87 soles, en Chaskigas en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa 24.90 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 30 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Petrolcenter en Cerro Colorado se vende a 7.90 soles, en el grifo Autrisa Automotriz en la calle Junín en el Cercado de Arequipa a 7.99 soles, en el grifo Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en Miraflores a 7.99 soles, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús a 8.05 soles, en la estación de Energías el Centenario en la Av. Fernandini en Sachaca a 8.09 soles, en el girfo Coesti Es Umacollo 2 en la calle Ricardo Palma en Arequipa a 8.29 soles, en Servicentro LH. En Mariano melgar a 8.29 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 30 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Progas en el local de la Mz D, Lt-5 en la Asociación Artesanal El Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles, la marca Llamagas en la Av. Villa Perú en Cerro Colorado a 52 soles, la marca Oxisol en la Asoc. Amazonas en Cerro Colorado a 53 soles, la marca Primax Gas en el local de la calle Rosaspata en Mariano Melgar a 53 soles.