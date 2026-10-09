Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 9 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 9 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en la estación de servicio Exact en la carretera Arequipa-Yura en el distrito de Yura se vende a 21.20 soles el galón, en el grifo Global Guel en la Av. Libertador en Simón Bolívar en el distrito de Mariano Megar a 21.49 soles, en la estación Vipetros en la Panamericana Sur Km 967 en el distrito La Joya a 21.49 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 22.19 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 9 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el establecimiento Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero a 22.35 soles, en el grifo Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo km 1.5 en el distrito de Sachaca a 22.49 soles, en el grupo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 22.5 soles, en estaciones Petrol Fast en la calle N°1 en el distrito de Chiguata a 22.75 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 9 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo JHP en la Av. Aviación en el KM Vía Yura en el distrito de Cerro Colorado a 24 soles, en el grifo Gamarra en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 24.05 soles, en Servicentros Miguel Grau en la Av. Miguel Grau en Paucarpata a 24.39 soles, en la estación de Servicios Santo Tomas en la Av. Argentina en Mariano Melgar a 24.79 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 9 de octubre en Arequipa?

El GLP automotor en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura se vende a 6.79 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles, en la estación Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en el distrito de Miraflores a 6.89, en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Industrial en Paucarpata a 6.89 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 9 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Costa Gas en el establecimiento comercializadora Fergas en la Av. Arequipa en Paucarpata a 48 soles, la marca Pecsagas en la calle Mayta Capac en Hunter a 48 soles, la marca Progas en el local Maritza Quispe en la Asociación Artesanal el Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles.