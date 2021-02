El 12 de febrero se venció el plazo para que los promotores de los procesos de revocatoria remitan las solicitudes al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la verificación de las firmas de adherentes que respaldan el pedido.

En Arequipa, 71 los ciudadanos compraron los kits para revocar al gobernador, los consejeros, alcaldes y regidores, pero solo en dos distritos lograron recabar las rubricas necesarias. Se trata de Characato y Quequeña cuyos burgomaestres son Iladio Simón Ruelas Huacasi y Laura Isabel López Dávalos, respectivamente.

RESPALDO DE LOS POBLADORES

En Characato se tenían que juntar 1,864 mil firmas y se cumplió en dentro del plazo gracias al trabajo de un grupo de 10 vecinos que acudieron diariamente a las viviendas para hacer firmar los planillones.

Alfredo Yucra, uno de los impulsores de la revocatoria hace unos días comentó que los motivos de querer retirar del cargo al burgomaestre es por que no trabaja en favor de la población. “En la parte baja somos más de 50 pueblos que no tenemos agua y desagüe y a pesar que ofreció atender nuestro pedido durante su campaña hasta ahora no lo ha hecho, por eso estamos impulsando la revocatoria”, remarcó

EDIL ESTA HOSPITALIZADO

Aunque la noticia del avance positivo del proceso de revocatoria se masificó, Ruelas no está al tanto de lo ocurrido, pues permanece internado en uno de los hospital de EsSalud tras infectarse de covid. Se supo que está grave y su diagnóstico médico es reservado.

En Quequeña, según informó el promotor de la revocatoria, Luis Coaguila, lograron recolectar 450 firmas sobre pasando la cantidad que había solicitado la ONPE que son 399 y una persona ya se encuentra el Lima para entregar los planillones que serán revisados para validar las rubricas y continuar con el trámite.

“La alcaldesa se ha opuesto a la luz para la asociación de vivienda los Peregrinos de Chapi, ese es uno de los motivos por lo que el pueblo esta descontento porque ya debíamos tener este servicio”, comentó.

Comentó que para lograr el objetivo tuvieron que visitar los domicilios para pedir el apoyo de los pobladores y en algunos casos tuvieron una respuesta negativa, sin embargo con su perseverancia llegaron a la meta inclusive con un exceso de 51 rubricas.

CULPA A LOS INVASORES

Tras revelarse los resultados del proceso, la alcalde de Quequeña, Laura López cuestionó la legitimidad de las firmas y culpó a los invasores de terrenos de querer retirarla del cargo para continuar con el tráfico de lotes en la zona. En la actual gestión se iniciaron más de 20 investigaciones en contra de los vendedores de terrenos del Estado y contra una supuesta empresa que se apropió del predio destinado para la creación del nuevo cementerio municipal.

“Me voy con la frente en alto porque he logrado muchas cosas para mi distrito (...) en 8 años el exalcalde maravillas pudo hacer, pudo pelear por el proyecto de agua potable para todo su pueblo (Peregrinos de Chapi) y no lo hizo. No quiere que esté porque sabe de todas las denuncias que hicimos”, dijo la autoridad edil.

López también aseguró que viene recibiendo amenazas por teléfono, las cuales ha reportado a la Policía. Las mismas las asocia a los que quieren sacarla del cargo. “Me quieren fuera porque les estoy arruinando el negocio, esto viene de delincuentes que están en la cárcel. En los dos años que llevó en el cargo hemos hecho obras importantes para el distrito. Uno de los proyectos importantes era la construcción de un puesto de auxilio rápido en la asociación Peregrinos de Chapi”, puntualizó.