El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, postula como primer regidor en las elecciones municipales de 2026, una decisión que ha generado interrogantes debido a que, de resultar ganadora la lista que integra, podría terminar nuevamente al frente de la municipalidad pese a la prohibición de reelección inmediata para alcaldes.

La candidatura fue inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones por el movimiento regional Yo Arequipa. La lista es encabezada por Kelly Salas Ramírez como candidata a la alcaldía, mientras que Ale Cruz figura en el primer lugar para el Concejo Provincial.

La postulación genera dudas porque la norma establece que, ante una renuncia, vacancia o impedimento permanente de la alcaldesa electa, el primer regidor asume el despacho de alcaldía. En ese escenario, Richard Ale podría volver a ocupar el cargo sin haber postulado directamente a la alcaldía.

Tras la inscripción de la candidatura, se sospecha que la autoridad utiliza algunos mecanismos para burlar la norma que prohíbe la elección inmediata. Ale Cruz no es un actor nuevo en la política de Islay. Fue alcalde distrital de Deán Valdivia durante tres periodos desde 2007, representando a distintas organizaciones políticasdistrito fid. Posteriormente, llegó a la alcaldía provincial de Islay en la gestión 2015-2018 por Integración Islay y volvió al cargo para el periodo 2023-2026 bajo la bandera de Yo Arequipa.

Richard Ale ocupa el cargo de alcalde hace 20 años

Con 20 años ocupando el cargo de alcalde de forma consecutiva, su aparición en la lista como candidato a regidor ha despertado suspicacias. Para algunos políticos resulta difícil creer que, tras haber ejercido la alcaldía provincial en dos periodos y la alcaldía distrital en tres oportunidades, su interés sea desempeñarse únicamente como concejal.