Una fisura en el piso de un antiguo canal de riego provocó un desborde que afectó terrenos agrícolas en el sector de la quebrada de Chule, en el distrito de Mejía, provincia de Islay durante el fin de semana. Aunque la emergencia fue controlada, la falla no fue reparada por completo y permanece como un riesgo para los agricultores de la zona.

El desborde fue advertido por los propios pobladores, quienes alertaron a las autoridades al observar que el agua había salido del canal y alcanzado las áreas de cultivo. La emergencia movilizó a personal de la Junta de Usuarios y de la Municipalidad Distrital de Mejía.

Como respuesta inmediata, se cerró la compuerta principal para disminuir el ingreso de agua y permitir los trabajos de limpieza. También se retiró el material acumulado en el tramo afectado para facilitar el control del flujo.

Durante la intervención se constató que el canal, de aproximadamente 80 años de antigüedad, presenta una fisura en el piso de su estructura. Si bien se realizaron trabajos para contener el desborde, la grieta no quedó totalmente reparada, por lo que el problema continúa, según la información de la comuna distrital.

La situación preocupa a los agricultores, debido a que el desborde registrado ya ocasionó afectaciones en terrenos de cultivo. Una nueva filtración o un incremento del caudal podría generar mayores daños si la estructura no es reparada.

Por ahora, el agua se encuentra controlada, pero la fisura sigue siendo el punto crítico. Los pobladores esperan que se realice una intervención técnica y una reparación definitiva del canal, antes de que la falla pueda provocar otra emergencia y poner nuevamente en riesgo sus cultivos.