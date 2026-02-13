Las intensas lluvias que se registraron hoy al mediodía en la provincia de La Unión provocaron el incremento del caudal del río Huarcaya y dejó serios daños en las vías de trocha carrozable del distrito de Huaynacotas.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del Gobierno Regional de Arequipa, la fuerza del agua erosionó y socavó la carretera que une Huaynacotas con los sectores de Huarcaya, Redonda e Iscay. La vía que no tiene carpeta asfáltica quedó interrumpida, impidiendo el tránsito vehicular.

Río arrasó con la carretera de Huaynacotas en La Unión (Foto: Municipalidad de Huaynacotas)

También se reportaron daños en los accesos hacia Upata y Chejaja, lo que agrava el aislamiento de varias comunidades. A ello se suma el deterioro estructural de dos puentes peatonales que comunican el centro poblado de Huarcaya con Aguas Calientes.

Puente peatonal también fue afectado por las lluvias intensas (Foto: Municipalidad de Huaynacotas)

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni personas heridas. Servidores de la Municipalidad realizan la evaluación de daños y coordinan acciones para restablecer la transitabilidad.

