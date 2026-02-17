El incremento del caudal del río Río Ocoña provocó su desborde en el sector de Huantay, en el distrito de Ocoña, provincia de Caravelí, ocasionando daños en aproximadamente 10 hectáreas de cultivos de arroz. Además, se afectó bocatomas, canales de riego, entre otros.

El alcalde de Ocoña, Waldor Llerena, advirtió que la situación podría agravarse si el caudal del río continúa en aumento. El volumen de agua alcanzó a los 800 metros cúbicos por segundo; sin embargo, de llegar a los 900 metros cúbicos, el río se desbordaría en varios tramos debido a la deficiente defensa ribereña y al mal trabajo realizado por la empresa contratista del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), encargada para encauzamiento.

La autoridad edil alertó que el peligro es inminente para los sectores de Santa Rita, El Arrozal, Ceniceros, Huantay, Huarangal, Secocha, Panarcana, Chiguay, Mollebamba, El Alto, Hualla, La Valdivia y Pueblo Viejo. De producirse un nuevo desborde, el agua arrasaría con al menos 100 hectáreas de arroz, generando cuantiosas pérdidas económicas para los agricultores de la zona.

Asimismo, informó que en el sector Anchalo, en el distrito de Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, el río ya se desbordó. De continuar el incremento del caudal, el agua ingresaría también a Caravelí por la zona El Arrozal, en el sector Santa Rita, afectando más cultivos del cereal.

ALCALDE DE OCOÑA PIDE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE

Ante este escenario, el burgomaestre solicitó con urgencia la dotación de combustible y maquinaria pesada, como cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes, para reforzar la defensa ribereña. Indicó que se requiere la compra de rocas, cuyo costo asciende a 25 soles por metro cuadrado, mientras que las excavadoras cobran 180 soles por hora, el cargador frontal 280 soles por hora y el servicio de volquete 180 soles por hora.

Llerena pidió la presencia del nuevo coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Arequipa para realizar una inspección en el lugar y autorizar la orden de servicio para el alquiler de maquinaria y la compra de combustible. No obstante, señaló que hasta el momento ni el COER ni el Programa Subsectorial de Irrigaciones han respondido al llamado.

Finalmente, recordó que el Gobierno Regional de Arequipa mantiene una deuda aproximada de 500 mil soles con proveedores por trabajos ejecutados el año pasado, lo que ha generado que los empresarios se nieguen a alquilar sus equipos sin contar previamente con la respectiva orden de servicio.

