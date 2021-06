Pese a la emergencia sanitaria que vive Arequipa por el incremento acelerado de contagios y muerte a consecuencia de la COVID-19, pero eso no parece importarles a los sujetos que se llevaron concentradores de oxígeno e implementos médicos que enviaron a la región desde el Ministerio de Salud.

De acuerdo a la información del ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, se trata de 196 concentradores de oxígeno que eran trasladados a Arequipa para atender la emergencia sanitaria.

No obstante, las investigaciones preliminares de la Policía indican que no se trataría de un asalto, sino de un hurto agravado porque no se usó la fuerza para llevarse los equipos de salud.

Yony Cerrudo Quispe, conductor del vehículo, dijo a la Policía que el hecho ocurrió en el interior del grifo Maringa, situado en el kilómetro 966 de la carretera Panamericana Sur, en la jurisdicción del distrito de La Joya.

Los ladrones habrían aprovechado que el conductor descansaba el sábado en la madrugada, para fracturar las cerraduras de la puerta posterior del vehículo, sin que nadie advirtiera del acto delincuencial.

Se llevaron cajas que contenían concentradores de oxígeno y purificadores de aire forzado de propiedad del Minsa. Cerrudo Quipe denunció el hecho en la comisaría El Triunfo y luego fue derivado a los agentes de robos de la División de Investigación Criminal