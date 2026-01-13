Una banda de delincuentes burló los sistemas de seguridad del edificio Carpe Diem, ubicado en la avenida Cayma, en el distrito del mismo nombre, en Arequipa, para ingresar al departamento de un médico, ubicado en el quinto piso y sustraer cerca de 200 mil soles entre dinero en efectivo y joyas.

El galeno se percató del robo la noche de ayer, cuando retornó a su vivienda y encontró la puerta principal abierta y con signos de haber sido forzada. De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría de Cayma, los ladrones se apoderaron de 89 mil soles en efectivo que se encontraban guardados en una billetera y dentro de un armario, además de aproximadamente 110 mil soles en joyas de oro y plata.

Tras rebuscar minuciosamente los ambientes del departamento, los delincuentes se dieron a la fuga por la puerta principal sin ser detectados por los vecinos, ni el personal de seguridad del edificio.

Luego de la denuncia, agentes del área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) asumieron las investigaciones para identificar y ubicar a los responsables de este robo.

VIDEO RECOMENDADO