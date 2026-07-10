Debido a la detención del suboficial PNP Leonardo Lastarria Llasa, presuntamente al estar involucrado en el robo de armamento de la comisaría de Andrés Avelino Cáceres en el distrito de Hunter, motivó la presencia del teniente general Augusto Ríos, inspector general de la Policía, quien desde Arequipa, Indicó la realización de mayores controles jerárquicos en las distintas unidades policiales no sólo de la Ciudad Blanca, sino a nivel nacional.

La medida se da en el contexto de investigaciones administrativas y disciplinarias abiertas contra los efectivos policiales que presuntamente sufrieron un robo en Hunter a bordo de su patrullero.

“Se ha suspendido temporalmente a los dos oficiales que han sido objeto de este asalto dentro de un patrullero, además del comisario de Andrés Avelino Cáceres y del policía, que sea detenido tras un operativo”, detalló el teniente general.

Según se informó, existen indicios razonables que vincularían a los efectivos con hechos irregulares, por lo que se desarrolla el proceso correspondiente para la investigación.

Durante este periodo, los agentes enfrentan restricciones administrativas, incluido el recorte de haberes. El caso del comisario, fue suspendido temporalmente debido a presuntas omisiones en el control y supervisión de su unidad, situación que es evaluada por los órganos competentes de la Policía Nacional.

Según la autoridad policial, si bien los casos aún se encuentran en investigación, la gravedad de los hechos conocidos hasta el momento podría derivar en la máxima sanción administrativa dentro de la institución: el pase al retiro.

Durante su presentación, el teniente general Ríos señaló que en la región Arequipa se registran actualmente 192 casos de infracciones disciplinarias, siendo la mayoría de ellos vinculados al presunto delito de cohecho.

Por su parte, el general Antonio La Madrid, Jefe de la región policial Arequipa, Indicó que ya están tras los pasos de Junior Pinedad, el otro suboficial que también estaría implicado en el robo del armamento, y no descartó que sea el actor intelectual del robo y la farsa a la taque al patrullero.