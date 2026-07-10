El suboficial Junior Pineda Del Pino es buscado por la Policía Nacional tras ser señalado como uno de los presuntos implicados en el robo de armas ocurrido el pasado 1 de julio en el distrito de Hunter, en Arequipa. Contra el agente pesa una orden de detención preliminar por siete días, pero no fue ubicado durante el allanamiento y descerraje realizado la noche del miércoles en su vivienda.

De acuerdo con las investigaciones policiales, agentes de Inteligencia realizaron un seguimiento a los dos policías sospechosos de participar en el caso. Mientras que Leonardo Lastarria Llasa permaneció en su domicilio hasta ser intervenido, Pineda Del Pino no pudo ser localizado.

Las pesquisas indican que, a diferencia de Lastarria, quien era uno de los policías que se encontraba dentro del patrullero durante el asalto, Pineda, también efectivo de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, se encontraba de vacaciones, por lo que hasta el momento se desconoce su paradero.

Según la hipótesis policial, Junior Pineda habría participado en la planificación del robo de las armas de reglamento, mientras que los integrantes civiles de la organización criminal habrían ejecutado el asalto.

Como parte del operativo desarrollado la noche del miércoles, la Policía capturó a cuatro de los cinco presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los ranqueados de Hunter”. Los detenidos fueron Leonardo Lastarria Llasa, Víctor Machaca, Axel Orellana Melo y Freddy Pascual Arapa. Pineda Del Pino es el único investigado que permanece prófugo.

Suboficial Leonardo Lastarrea fue detenido por su presunta participación en el robo de armas a la Policía (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

El robo ocurrió durante la madrugada del 1 de julio, cuando dos hombres encapuchados descendieron de un automóvil rojo y atacaron a los policías que permanecían en un patrullero estacionado en la urbanización Santa Mónica, en Hunter.

Tras reducir a los agentes, se apoderaron de un fusil AKM y de las pistolas de reglamento para luego escapar en el mismo vehículo. La investigación continúa para recuperar el armamento y capturar al quinto implicado.