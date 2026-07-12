Con la detención preliminar del suboficial de la Policía Nicolás Lastarria Llasa, solo queda determinar quién o quiénes eran los compradores del fusil AKM, el mismo que se había mencionado, era pedido por una organización criminal dedicada al tráfico de terrenos en el Cono Norte, y esto se lograría con el levantamiento de las comunicaciones de su celular.

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De acuerdo a las últimas diligencias, Lastarria prácticamente ha decidido colaborar con los agentes de la sección de Robos de la Divincri, una vez que se descubriera que el presunto asalto al patrullero en Hunter fue una patraña.

TELÉFONO CELULAR

En efecto, el suboficial adelantó que conoció a los hampones hace un tiempo en una fiesta a la que asistió invitado por unos amigos; tras sostener una borrachera, se tocó el tema de poder comprar un fusil. Al parecer, Lastarria aceptó este pedido ilegal, pero al notar el terrible problema en el que se estaba metiendo, intentó dar un paso atrás.

Pero ya era muy tarde; las llamadas y mensajes insistentes fueron constantes y el suboficial no tuvo de otra que armar el atraco para conseguir el fusil.

Pero no todo salió como se había planeado, pues, a pesar de que conocía que dichas conversaciones, por más que sean borradas, aparecerían en el historial, la única opción de no dejar rastro era desapareciendo el teléfono. Así se intentó; tras el atraco al patrullero, los ladrones se llevaron dicho celular; en su afán de desaparecerlo, solo lo arrojaron en un descampado.

Pero no contaron con que los detectives de la Divincri encontrarían su móvil en el distrito de Socabaya, y en los próximos días sería enviado a los laboratorios de la Policía de Lima para descubrir todas las conversaciones que tuvo Lastarria con sus cómplices y el comprador.

Al parecer, el pago por el fusil y las pistolas iba a ser de 70 mil soles, pero al ver todo el escándalo que se armó, la banda del Cono Norte decidió dar un paso al costado y ya no adquirir el armamento.

Cabe resaltar que en el asalto al patrullero, fueron cuatro los ladrones que participaron; tres de ellos sacaron las armas y uno estaba de conductor listo para el escape, es decir, falta un implicado más en detener, según las investigaciones.