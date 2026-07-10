El Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar para cinco investigados por su presunta participación en el robo de armamento a un patrullero de la comisaría Andrés Avelino Cáceres, ocurrido la madrugada del 1 de julio en el distrito de Jacobo Hunter en Arequipa.

La medida fue solicitada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Jacobo Hunter, que investiga a los sospechosos por los presuntos delitos de banda criminal y robo agravado en agravio del Estado y de un efectivo policial.

Los investigados son los efectivos Leonardo Lastarria Llasa y Junior Pineda Del Pino. Además de Víctor Machaca Paja, Axel Orellana Melo y Freddy Pascual Arapa. Hasta el momento, cuatro de ellos ya fueron detenidos, mientras continúan las diligencias para ubicar Junior Pineda aún no fue detenido.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el grupo habría planificado el robo de un fusil AKM y dos pistolas Pietro Beretta que se encontraban en el patrullero policial.

HIPÓTESIS FISCAL

Según la hipótesis fiscal, los implicados habrían reportado una falsa emergencia por un presunto intento de violación sexual para que la unidad policial se desplazara hasta una zona descampada en la Urbanización Santa Mónica y con poca iluminación en Hunter.

Una vez en el lugar, el suboficial PNP Leonardo Lastarria, quien integraba la patrulla, presuntamente facilitó el asalto simulando ser una víctima y vulnerando las medidas de seguridad del vehículo. En ese momento, sus presuntos cómplices atacaron al conductor del patrullero, quien sufrió lesiones en el rostro, para apoderarse del armamento.

Como parte de la investigación, la Fiscalía también obtuvo autorización judicial para allanar y descerrajar tres viviendas ubicadas en los distritos de Cerro Colorado y Jacobo Hunter. La medida incluye la revisión de los ambientes y pertenencias de los policías investigados dentro de la comisaría Andrés Avelino Cáceres.

Asimismo, se autorizó el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones para acceder a mensajes de WhatsApp y otras redes sociales, además de la geolocalización en tiempo real de los teléfonos celulares que, presuntamente, fueron utilizados para coordinar el robo.

Las diligencias continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los investigados y recuperar el armamento sustraído.