El alcalde electo del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Ibáñez, anunció ayer que reforzará el serenazgo, adquirirá motocicletas para mejorar el patrullaje y recuperará el orden en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres y la avenida Dolores. También proyecta implementar una academia preuniversitaria municipal, una veterinaria y una plaza para el distrito.

¿Qué mensaje les da a los vecinos tras ser elegido alcalde de José Luis Bustamante y Rivero? Agradezco a quienes me han dado su confianza a través del voto. A quienes eligieron otra opción, les pido que también confíen en Ronald Ibáñez y en la propuesta de Fuerza Arequipeña. Tenemos experiencia, conocimiento y vamos a trabajar incansablemente para hacer de nuestro distrito el mejor del Perú.

¿En qué está trabajando durante estas primeras semanas como alcalde electo? Estamos concentrados en trabajar con nuestro equipo técnico, con el que vamos a conducir las diferentes gerencias de la municipalidad. También estamos preparándonos para el proceso de transferencia. Hemos incorporado algunas áreas al equipo con el que trabajamos durante la campaña. Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar con el alcalde actual, pero esperamos hacerlo una vez que se instale la comisión de transferencia, luego de recibir las credenciales.

¿Cuál será la principal prioridad de su gestión? Tenemos que trabajar fundamentalmente en seguridad ciudadana. Durante la campaña y ahora que recorro las calles, los vecinos me manifiestan que existe una fuerte percepción de inseguridad. Primero debemos ordenar la casa, evaluar el personal de serenazgo y las unidades con las que contamos, y a partir de ese diagnóstico ejecutar nuestras propuestas. Necesitamos contratar más serenos y adquirir motocicletas para que el desplazamiento sea más rápido e inmediato.

Durante la campaña se comprometió a recuperar el orden en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres ¿Cómo trabajará con los comerciantes y ambulantes? Ya hemos conversado con dirigentes de algunos de los principales mercados y estamos planificando nuevas reuniones para cuando se instale el proceso de transferencia. Queremos recibir la información de la municipalidad y organizar mesas de trabajo con los dirigentes. Estoy convencido de que el camino no es pelearse con ellos ni cerrar los canales de comunicación, sino trabajar conjuntamente.

¿Se mantendrán las operaciones de fiscalización en la avenida Dolores? Tenemos que dar continuidad a ese trabajo y no bajar la guardia. Debemos intervenir los establecimientos que no tengan licencia de funcionamiento, carezcan del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) o incumplan los horarios y las condiciones de sonoridad.

¿Qué coordinación espera establecer con la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar el tránsito? Hemos conversado sobre la necesidad de que la municipalidad distrital tenga facultades en materia de transporte. Actualmente dependemos de la disponibilidad y la programación de la Municipalidad Provincial para realizar determinados operativos. Necesitamos contar con inspectores municipales y tener la posibilidad de trabajar junto con la Policía y utilizar grúas. En la plataforma Andrés Avelino Cáceres existe un desorden considerable.

Perfil. Es ingeniero Industrial en la UNSA y cuenta también con estudios en Contabilidad. Es reconocido en el sector privado por ser el fundador de la academia Fleming y formar parte de la dirección del consorcio educativo.