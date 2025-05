Si hay algo que las mujeres tienen, principalmente aquellas que son mamás, es esa intención de crecer, de luchar y prosperar por sus seres queridos, ya sea en cualquier rubro.

La historia de Roxana Luna, propietaria de la chicharronería y broasteria ERUM no es la excepción, pues decidió dejar un buen empleo para emprender algo propio, lo cual le ha traído el regalo que muchas mamás quieren, estar cerca de sus hijos y poder trabajar al mismo tiempo.

Claro, el camino no ha sido fácil, pero con paciencia y mucho sacrificio se pueden conseguir los sueños.

Aquí la entrevista.

Algo que sin duda llama la atención es el nombre ¿Por qué ERUM? Son las iniciales de todos los miembros de mi familia, Edward, Roxana (yo) Uriel, mi hijo y Marjorie, mi hija, mi pilar, mi sustento. El nombre tenía que ser algo de mí, por eso decidimos las iniciales.

¿Hace cuánto tiempo dedicada a la gastronomía? En la chicharronería recién un año, pero ya en otro lugar hace más de 13 años, pero el estilo cusqueño, el cual viene con papa huayro, pero lo servimos con mote y ensalada. Te cuento que el chicharrón cusqueño es sin lonja, pero a pedido del cliente lo servimos así, es decir, es de ambos estilos.

¿Fue difícil pensar en un negocio propio? Nunca lo pensé, antes ya vendíamos pollo broaster, desde hace 3 años y el chicharrón desde hace un año. Todo empezó como jugando, la gente me decía que si conozco del chicharrón, por qué no lo hago, entonces llegó un momento en que ya, un 3 de diciembre empezamos con esto, de día chicarrón de noche pollo broaster. Pasaron los meses y pues tuve que renunciar a mi trabajo y dedicarme de lleno al local.

¿El rubro gastronómico es duro en Arequipa? Sin duda, la gente es siempre exigente, gracias a Dios hemos tenido una buena aceptación, no es simplemente vender comida, es darle algo bueno, lo que ellos quieren.

En la familia ¿Es la única dedicada a la gastronomía? Sí, somos ocho hermanos, todos me decían que ponga mi local, yo era feliz trabajando para otro, pero al tener algo propio, es distinto, no te miento, yo ganaba bien, me acomodaba en mis horarios, y de pronto todo cambio.

¿Qué ve para un futuro? Bueno, empezamos en otro local, ahora este lugar es más grande, a mí me encantaría tener un local más grande, de repente en otra zona como en Bustamante y Rivero. El apoyo de la familia ha sido vital, mi esposo dejó también su trabajo para dedicarse a esto, mi hija nos ayuda, ella está en la universidad y también le dedica tiempo, es por eso que entre todos podemos sacar esto adelante.

En este Día de la Madre ¿Qué le gustaría de regalo? Que te puedo decir, no lo sé, o bueno ese regalo ya lo tengo, estando aquí puedo estar con mis hijos, con mi esposo, compartir más momentos con ellos, almorzar todos los días, creo que ese es mi mejor regalo.

Pero, ¿El domingo lo celebrará? Claro, trabajando (risas) para mí que el local se llene, que todos vengan a comer, yo veo la gente y si es feliz, yo también soy feliz, y esa es la vida de alguien que se dedica a la gastronomía, los feriados y días festivos tenemos que aprovecharlos.

¿Qué le pediría a las autoridades por los casos de extorsión que están ocurriendo en todo el país? Yo pido más seguridad, no solo aquí, sino en todos los lugares comerciales, debe haber más cámaras de seguridad, en la noche a veces nos da miedo, pero no podemos hacer nada, hay que seguir adelante.

PERFIL

Roxana Luna. Se dedica al rubro gastronómico en su propio local desde hace 3 años.

El local está ubicado en la avenida San Martín 1203, a media cuadra del último grifo de la Mariscal Castilla, en el distrito de Paucarpata.