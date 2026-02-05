La Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa anuló la medida cautelar que prohibía realizar cambios o actos sobre el estatal conocido como Predio Mayor o Fundo Huacán, administrado por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), al considerar que la decisión no estuvo debidamente sustentada

La medida cautelar de “no innovar” había sido mantenida por un juzgado de primera instancia, a pedido de un grupo de particulares entre ellos Cristian Benigno Quispe Quispe, que cuestiona la inscripción registral del terreno Fundo Huacán. El objetivo era congelar la situación del predio mientras se resolvía el proceso judicial sobre la validez de la inscripción registral.

No obstante, al resolver la apelación presentada por Autodema, la Sala Superior, el 22 de enero a través del Auto de Vista N°40-2026, advirtió que el juzgado no explicó de manera clara por qué era necesario mantener una restricción tan severa sobre un bien del Estado. En su análisis, los magistrados señalaron que no se acreditó un riesgo real e inmediato que justifique la medida, ni se evaluaron alternativas menos restrictivas.

Según el documento, el tribunal también observó deficiencias en la motivación de la resolución, al indicar que se mezclaron argumentos preliminares con aspectos propios del fondo del proceso y no se respondió adecuadamente a los cuestionamientos de la entidad estatal.

La decisión de la Sala no define aún la propiedad del predio, tema que será resuelto en el proceso principal. Sin embargo, remarcó que las medidas cautelares deben estar debidamente motivadas y ser proporcionales, más aún cuando afectan bienes públicos y posibles proyectos de interés público.

Ante ello, declaró fundada la apelación de Autodema, anuló la medida cautelar y ordenó que el juzgado emita un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios legales establecidos.

