A partir de noviembre, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) volverá a realizar la fiscalización de las condiciones sanitarias de las piscinas públicas y privadas de la región y aquellas que no cumplan con tener un sistema de desinfección automatizado, serán cerradas.

Marcia Vargas Palacios, encargada de vigilancia sanitaria de piscinas de la Geresa, advirtió que el principal problema que ha tenido la mayoría de las albercas es la ausencia de una sala de máquinas para la desinfección y el filtrado de impurezas, más del 50% de las 110 piscinas debidamente registradas, fueron observadas durante el año y consideró que han tenido tiempo suficiente subsanar esta deficiencia que pone en riesgo la salud de los bañistas.

Según lo establecido en la Norma Técnica Sanitaria (NTS N° 072-MINSA), todas las piscinas de uso colectivo deben contar con un sistema que permita que el agua se filtre, se desinfecte de forma automática y se mantenga en circulación constante. La mayoría de las piscinas continúa operando con una desinfección manual o sin mecanismos adecuados de recirculación del agua.

La especialista sostuvo que este procedimiento no sistematizado no permite tener un control en el uso del cloro, meses atrás, en la mayoría de las piscinas que fueron cerradas temporalmente, hallaron niveles de cloración de hasta 5 miligramos por litro, muy por encima del límite permitido por la norma, que es de 0.4 a 1.2 mg/L. El exceso de cloro puede causar irritación en los ojos, la piel así como generar males gastrointestinales.

“Los administradores han tenido tiempo suficiente para que puedan adquirir su sala de máquinas que es la principal observación que se les hizo, deben cumplir con lo establecido en la norma para poder recibir a los bañistas”, dijo tras señalar que el cierre será temporal y de continuar con el problema, el cierre será definitivo.

cuidado. Piscinas de las ciudad deben tener mayor cuidado.

2

Plazo

Más de cinco meses tuvieron los administradores de las piscinas observadas para instalar el sistema de purificación.

Solicitudes al mes se presentan para abrir nuevas piscinas.

VIDEO RECOMENDADO