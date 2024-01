Desde octubre del año pasado, cuando se registró la muerte de una mujer infectada por rabia, el reporte de accidentes por mordedura canina creció considerablemente, así como el uso de las vacunas antirrábicas humanas.

La situación no ha variado pues a diario, en promedio, se registra un centenar de mordeduras, pero no a todos se les administra las dosis que son escasas.

TRASLADARON 800 DOSIS DE VACUNAS DE OTRAS GERENCIAS DE SALUD, POR EMERGENCIA

Ayer, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) recibió un lote de 800 dosis que han sido desplazadas de emergencia a Arequipa desde otras direcciones de salud del país en vista a la alta demanda por los ataques de perros en diferentes puntos de la ciudad.

Antes del primer caso de rabia humana se suministraba dos mil dosis al mes y desde octubre del año pasado, la demanda creció en 3 mil 500 inyecciones cada 30 días por lo que el lote recibido solo servirá para cubrir los accidentes que se puedan registrar durante las próximas dos semanas.

Carlos Gonzales, jefe de Zoonosis de la Geresa, dijo que se ha solicitado a Senares un lote de 9 mil vacunas para ser utilizadas durante el primer trimestre del presente año; sin embargo aun no se ha confirmado el envío de la totalidad de lo requerido.

El especialista sostuvo que no se puede negar las vacunas antirrábicas humanas a las personas que sufran una mordedura pero el personal de Salud, sí puede evaluar en qué caso debe ser suministrada para hacer un uso correcto y racional de las dosis.

Explicó que las personas que hayan sido mordidas por un perro desconocido, por mordedura grave o que se conozca que el can tuvo contacto con un animal infectado, se procede a la vacunación inmediata, pero si la mordedura fue causada por un can conocido, lo que se tiene que hacer es la vigilancia del animal durante 10 días; si después de ese tiempo no ha fallecido, no es necesario aplicarla.

De los 100 accidentes por mordedura al día, al menos en el 10 % de los casos se necesita la vacunación.

