El consumo de drogas y alcohol está en aumento en la región.

En lo que va del año, el centro de salud mental Moisés Heresi duplicó la atención de pacientes con problemas de adicción, especialmente entre los 18 y 35 años. Hasta el 2024 las cifra se mantenía en 50 atenciones, de estas 15 eran por adicciones, hoy la cifra supera los 30 casos.

“Estamos recibiendo más pacientes con adicciones, en su mayoría es al alcohol, tabaco, marihuana. Pero ahora también atendemos a jóvenes adictos a drogas emergentes como el ‘tusi’, una mezcla de ketamina con otras sustancias que ya ha generado hospitalizaciones”, alertó Breyson Velarde, director del centro.

Esta nueva sustancia ya se vende en Arequipa y en julio la Policía Antidrogas informó que esta droga se está cocinando en laboratorios artesanales ubicados en diferentes puntos de la ciudad para ser comercializada en discotecas o locales de diversión. Además, alertaron que es una droga sintética altamente peligrosa para quien la consume.

MÁS CASOS

Por su parte Velarde sostiene que recibieron al menos cinco casos de jóvenes adictos a esta nueva droga que fueron internados en el centro mental. Asimismo, detalla que a diario, atienden entre 40 y 50 personas en consultas de psiquiatría y psicología. En hospitalización, mantiene sus 50 camas ocupadas todo el mes, con ingresos y egresos constantes.