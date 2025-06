Ayer 28 de junio, se desarrolló una reunión informativa sobre los acuerdos que se tomaron para el saldo de obra del hospital de Camaná y lo que preocupa a los pobladores no solo es el plazo, si cumplirá el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), sino también el financiamiento.

La consejera regional, Norma Ortega, expuso que el presupuesto es un punto que aún no tiene solución, pues no hay respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la solicitud del GRA. Por ello, Norma Ortega indicó que se ha acordado viajar a Lima junto a autoridades de la provincia para reunirse con funcionarios del MEF, Consejo de Ministros y congresistas para presionar este pedido de 115 millones 990 mil soles no solo para Camaná, sino también para Maritza Campos.

Asimismo, confirmó que ya se inició con la transferencia de equipos, por lo que están expectantes a otros puntos.

Por otro lado, los pobladores advirtieron que no cumplirse acuerdo, irán en marcha.

ACUERDO

Como se recuerda, el 26 de junio se acordó que a más tardar el 10 de julio se tendría a una nueva supervisora para aprobar el expediente de saldo de obra, su aprobación al 8 de agosto y empezar con la entrega progresiva de los equipos médicos que actualmente se encuentran en la obra en dos etapas.

RESPALDA

El alcalde de Camaná, Jaime Mamani, señaló que se plantearán estrategias para el seguimiento. Respaldará la decisión de los pobladores.