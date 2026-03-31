Samín Sócrates Saccatuma, es un niño de seis años que lucha por su vida minuto a minuto. Su salud se complicó por un tumor en la cabeza que compromete su estado neurológico, pero también el funcionamiento de su corazón (bradicardia no especificada). Esto le provoca convulsiones constantes, por lo que necesita ser atendido por un neurocirujano pediatra.

El menor fue trasladado desde Cusco hasta Arequipa, donde quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Pero aquí tampoco encontró la cura para su enfermedad y para continuar con su tratamiento, tenía que seguir viajando.

Así empezó otro traslado, esta vez hacia Lima. El recorrido fue cuidadosamente organizado. Samín salió en ambulancia desde el hospital, acompañado en todo momento por personal médico del SAMU, hasta el Grupo Aéreo N.° 3. Desde ahí partió en un avión de la Fuerza Aérea del Perú rumbo a la capital hacia el Instituto Nacional de Salud del Niño en Breña, donde recibirá la atención especializada que necesita.

Durante todo el viaje estuvo junto a su madre, Victoria Andía Taipe, quien no se separó de él.

El traslado fue posible gracias al Seguro Integral de Salud (SIS), que cubrió los gastos y coordinó el proceso. Como en el caso de Samín, muchas familias que viven lejos de las grandes ciudades tienen que recorrer largas distancias para que sus hijos reciban atención médica especializada.

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