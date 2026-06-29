Convertirse en una nueva generación de cristianos capaces de hacer presente a Dios en la sociedad fue el llamado que hizo hoy el arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, durante la misa por la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, una de las principales celebraciones de la Iglesia Católica y que también conmemora el Día del Papa.

Ante cientos de fieles reunidos en la Basílica Catedral de Arequipa, Del Alba afirmó que los católicos tienen el desafío de seguir el ejemplo de los apóstoles Pedro y Pablo, quienes dedicaron su vida a anunciar el Evangelio incluso hasta el martirio.

“Estamos llamados todos a ser una nueva generación de cristianos que seamos capaces de hacer presente a Dios y evitar que el imperio del mal se extienda en el mundo. Tenemos que orar por el papa León XIV y por nuestra Iglesia para que seamos capaces de cumplir esta misión”, expresó durante su homilía.

San Pedro y San Pablo: Arzobispo de Arequipa llama a formar una nueva generación de cristianos (Foto: Arzobispado)

La misa fue concelebrada por el vicario general de la Arquidiócesis, padre Alberto Ríos; el rector del Seminario Arquidiocesano San Jerónimo, padre Richard Bolaños; y otros sacerdotes. Al recinto religioso asistió el gobernador Roel Sánchez, el consejero César Huamantuma, entre otras autoridades.

Al finalizar la ceremonia, monseñor Del Río transmitió a los asistentes la bendición del papa León XIV, a quien visitó hace dos días en Roma, reforzando el mensaje de comunión entre la Iglesia local y el pontífice.

La solemnidad de San Pedro y San Pablo recuerda el legado de los dos apóstoles considerados pilares del cristianismo. En esta fecha, la Iglesia renueva su cercanía con el sucesor de San Pedro y, como parte de la jornada, en todas las parroquias de la Arquidiócesis de Arequipa se realizó la tradicional colecta destinada a las obras de caridad que impulsa el Papa.