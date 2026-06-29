Más de mil platos preparados con pescados y mariscos fueron entregados gratuitamente este domingo a los clientes del mercado El Palomar, en Arequipa, como parte de las celebraciones por el Día de San Pedro y San Pablo, patrono de los pescadores.

La iniciativa fue organizada por los comerciantes del centro de abastos, quienes ofrecieron diversas preparaciones a los asistentes como una forma de agradecer la preferencia de quienes acuden diariamente al mercado.

Marina Gutiérrez, integrante de la comisión de festejos, explicó que esta actividad se realiza cada año, aunque en esta edición se amplió la variedad de platos para incentivar el consumo de productos hidrobiológicos.

Comerciantes participan en misa y luego realizarán la procesión del patrono de los pescadores (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

“Antes solo preparábamos platos a base de pescado, principalmente ceviche. Ahora hemos querido ofrecer más opciones con mariscos y pota para que las personas conozcan y consuman estos productos”, señaló.

Entre las preparaciones distribuidas estuvieron un perol de mariscos al estilo Mollendo, chicharrón de pota, zarza de mariscos y otras recetas elaboradas por los propios comerciantes especializados en la venta de productos del mar.

Comerciantes participan en misa y luego realizarán la procesión del patrono de los pescadores (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

Las actividades por la festividad de San Pedro y San Pablo continúan en el mercado El Palomar con una misa en honor al santo patrono. Posteriormente, comerciantes, trabajadores y vecinos participarán en una procesión por los alrededores del centro de abastos, manteniendo viva una tradición que cada año reúne a quienes tienen un vínculo con la actividad pesquera y el comercio de productos marinos.